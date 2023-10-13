Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. О замечательном микроклимате в команде могут свидетельствовать публикации игроков в соцсетях, которые полностью передают настроение в коллективе.

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Например, капитан Шахтера Тарас Степаненко потроллил своего одноклубника Ефима Коноплю, опубликовав в Instagram совместное фото с Александром Зинченко, Михаилом Мудриком и Назарием Русином. "Готовлю Коноплю к АПЛ. Остальные казаки уже там", – подписал фотографию капитан "горняков".

Напомним, Зинченко сейчас защищает цвета Арсенала, Мудрик выступает за Челси, а Русин недавно присоединился к Сандерленду в Чемпионшипе.

К слову, контракт 24-летнего Конопли с Шахтером действует до 30 сентября 2026 года, а Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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