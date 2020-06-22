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"Готовишься неделю – убивают за 90 минут": хавбек Колоса разнес арбитра поединка с Динамо

22 июня 23:10 - Читати українською
"Готовишься неделю – убивают за 90 минут": хавбек Колоса разнес арбитра поединка с Динамо
Вадим Милько / ФК Динамо

Полузащитник ковалевского Колоса Вадим Милько поделился эмоциями после скандального поединка 27-го тура Премьер-лиги против киевского Динамо (1:2). Арбитр матча Сергей Бойко назначил 4 пенальти.

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"По горячим следам не хочется сейчас наговорить каких-то глупостей. Ты готовишься неделю, работаешь. Человек пришел, тебя за 90 минут убил, все твои старания получаются попусту. Надо смотреть, будет пища для размышления нашим экспертам.

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Психологически это очень тяжело до забитого пенальти. Ну это Динамо, я все понимаю, конечно, но извините... Будем смотреть, пусть эксперты смотрят. Я сейчас по горячим следам, нужно видео глянуть. По игре человек не может взять на себя ответственность – раз момент, второй момент. Это превращается в какой-то цирк.

Это не то что моя команда Колос – мы заработали два чистых пенальти. Даже VAR не смотрели. По поводу пенальти в наши ворота. Я ему сказал: "Ты еще свой момент найдешь", когда VAR смотрел и не поставил пенальти. Блин, это смешно.

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Мне самое приятное за команду, что мы дали бой, сражались, выглядели достойно, а пусть все это будет на их совести. Я за свою команду хочу говорить, а не о Динамо или судействе. Вам показалось со стороны, что первый тайм был спокойным. Бушевали эмоции на поле. Весь первый тайм прошел на стыках, никто не хотел уступать. Во втором пошли атаки, наверное, мы заслужили свои пенальти.

Мы свои моменты не забили. Где-то мы виноваты в нереализации, Динамо забило, с чем я их и поздравляю", – сказал Милько "Профутболу".

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

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Сергей Сергей Бойко Динамо Киев - Колос Колос Колос Вадим Вадим Милько
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