"У нас уже несколько дней были очень интенсивные тренировки со многими тактическими упражнениями. Я думаю, что команда полностью готова к матчу с Северной Македонией. Так сказать, все в боевой готовности.

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В национальной сборной всегда высокая конкуренция. Почти все готовы к игре, кроме разве что Дениса Попова, который пока работает по индивидуальной программе.

Северная Македония – это та же команда, с той же тактикой, что и в прошлом поединке. Разбираем ее матчи против нас и Италии, смотрим на особенности и готовимся. Это отборочный поединок чемпионата Европы, поэтому здесь каждая игра очень важна. Надо выходить и выкладываться на сто процентов. У нас есть турнирная необходимость взять шесть очков в двух матчах, но это не давит, а наоборот, придает сил и мотивации. Мы не имеем права на ошибку.

У меня еще и к тому же есть своя мотивация. Меня довызывают уже на несколько сборов, но пока выйти на поле не удавалось. Я жду своего шанса, хочу его полностью использовать, если мне его предоставят. Думаю, что готов всех удивить в хорошем смысле", – цитирует Пихаленка официальный сайт УАФ.

Напомним, дуэль между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге. Начало встречи в 16:00.

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