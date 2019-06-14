"Готов на 220 процентов", – игрок сборной Украины U-20 рассказал о подготовке к финалу ЧМ-2019

Защитник сборной Украины U-20 Виктор Корниенко рассказал о подготовке к финалу чемпионата мира-2019 против Южной Кореи. Поединок пройдет в Лодзи 15 июня.

"Мы переехали из Гданьска в Лодзь. Были в аквапарке, в сауне. Восстанавливаемся, желающие посетили тренажерный зал. То есть восстановление идет полным ходом. А со среды у нас началась целенаправленная подготовка к поединку с Южной Кореей.

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Смотрим матчи соперника, уже состоялась теоретическая лекция. Серьезный соперник, который заслуженно дошел до финала. Разбираем их сильные и слабые стороны, придем к общему решению относительно действий против корейцев, и, надеюсь, победим.

Осознал ли, что мы вышли в финал? Честно говоря, не очень. Но дело даже не в том, чтобы понять это – финал нужно выиграть. Вот когда мы победим и возьмем кубок в руки, тогда придет понимание того, что мы сделали. А пока – нет, потому что в голове только одно – настрой на победу.

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На сколько оценю свою готовность к матчу? На 220 процентов , – цитирует Корниенко официальный сайт УАФ.

Напомним, финал ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея пройдет 15 июня в Лодзи. Начало – в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

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