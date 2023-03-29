Товарищеский матч

Германия – Бельгия – 2:3

Голы: Фюлькруг, 44 (с пенальти), Гнабри, 87 – Карраско, 6, Лукаку, 9, де Брюйне, 78

Спустя девять минут после начала встречи Германия уже проигрывала Бельгии с разницей в два мяча – Карраско и Лукаку устроили хозяевам "блицкриг". Вернуться в игру немцы смогли после изменения схемы 4-2-2-2 на 4-3-3: Ханси Флик произвёл две замены уже на 32-й минуте – вместо ушедших Горецки и Вирца на поле появились Нмеча и Джан. Впоследствии стало известно, что Горецка ещё и травму получил...

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Лучший бомбардир "бундестим" в последних матчах Никлас Фюлькруг реализовал пенальти в самом конце первого тайма и сократил отставание. Но после перерыва хозяева так и не сумели отыграться. Серж Гнабри забивал свой мяч уже при счёте 1:3 – за девять минут до этого автор двух ассистов в первом тайме Кевин де Брюйне оформил гол с передачи Троссара.