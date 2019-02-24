Гошкодеря потерял букву на футболке – фейл дня

Автор победного гола в ворота Львова Виталий Гошкодеря доигрывал матч без буквы на футболке.

Вчера в матче 19 тура УПЛ Черноморец на выезде обыграл Львов благодаря голу Гошкодери.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сам герой матча по ходу игры вратив одну букву на футболке. Впрочем, стоит отметить, что сначала на спине Виталия была надпись "Гошкодерия", поэтому исчезновение буквы может быть и не случайным.

Арбитр матча на этот инцидент не отреагировал.

Чорноморець мінімально обіграв Львів