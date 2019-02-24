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Гошкодеря потерял букву на футболке – фейл дня

08:25 186 Читати українською
Гошкодеря потерял букву на футболке – фейл дня
Виталий Гошкодеря / Фото: соцсети

Автор победного гола в ворота Львова Виталий Гошкодеря доигрывал матч без буквы на футболке.

Вчера в матче 19 тура УПЛ Черноморец на выезде обыграл Львов благодаря голу Гошкодери.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сам герой матча по ходу игры вратив одну букву на футболке. Впрочем, стоит отметить, что сначала на спине Виталия была надпись "Гошкодерия", поэтому исчезновение буквы может быть и не случайным.

Арбитр матча на этот инцидент не отреагировал.

Скрін – портал SportArena

Чорноморець мінімально обіграв Львів

Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
Матч окончен
0 : 1
Черноморец
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Теги
Львов - Черноморец Виталий Гошкодеря Виталий Гошкодеря Черноморец Черноморец
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