Госенс стал жертвой троллинга игроков Аталанты – защитник жаловался на Роналду
19:38 - Читати українською
Защитник Аталанты Робин Госенс все же получил желанный подарок.
Госенс в своей автобиографии "Мечты того стоят" признался, что однажды Криштиану Роналду пренебрежительно отказался дать свою футболку защитнику Аталанты.
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Футболисты бергамасков "смиловались" над Робином и решили его потроллить. В раздевалке Госенс получил пакет с футболкой Криштиану, а его партнеры сняли реакцию немца на видео.
Вероятно, Робин уже жалеет, что вынес на обозрение свой диалог с Роналду.
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