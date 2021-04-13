Защитник Аталанты Робин Госенс все же получил желанный подарок.

Госенс в своей автобиографии "Мечты того стоят" признался, что однажды Криштиану Роналду пренебрежительно отказался дать свою футболку защитнику Аталанты.

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Футболисты бергамасков "смиловались" над Робином и решили его потроллить. В раздевалке Госенс получил пакет с футболкой Криштиану, а его партнеры сняли реакцию немца на видео.

Вероятно, Робин уже жалеет, что вынес на обозрение свой диалог с Роналду.

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