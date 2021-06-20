"Мое выступление в игре с Португалией? Вы должны благодарить мистера Гасперини. Он имел на это большое влияние, и эти качества, которые, кажется, были немного приспаны во мне, пробудились во мне благодаря игровой системе Аталанты. Я нахожусь там уже четыре года и усвоил систему. Я тот, кто любит участвовать в атакующей игре, и также имею динамичность и время, чтобы забить гол.

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Мой уход из Аталанты после Евро-2020? Не знаю. Спортивный директор Аталанты уже поздравил меня. Я думаю, что они просто рады мне сейчас и гордятся тем, что я сыграл хорошую игру на чемпионате Европы. Конечно, так случается, что ты попадаешь на радары других команд благодаря такому выступлению, но мы посмотрим на это после Евро. Сейчас основное внимание сосредоточено на турнире, Германия хочет пройти как можно дальше", – приводит слова Госенса Goal.

К слову, Госенс за сыгранные 62 минуты против Португалии стал главным героем встречи, сначала поспособствовав двум забитым мячам (гол Хаверца и автогол Диаша), а затем и забил сам, помог Германии перестрелять Португалию (4:2).

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