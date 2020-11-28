"Марадона вылетел с центра поля, и я шел за ним по пятам. Когда судишь кого-то вроде Марадоны, то не можешь оторвать от него глаз. Англичане трижды пытались сбить его, но желание победить двигало Марадону вперед. Я кричал "преимущество" (атакующей стороны – прим. Футбол 24), пока он не дошел до штрафной.

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Я наблюдал за Марадоной из-за штрафной, думая, как он ушел от трех защитников и вел мяч почти 50 метров. Я подумал: "Сейчас защитники попытаются его сбить". Я был готов свистеть пенальти.

К моему удивлению, он обошел другого защитника и вратаря и забил гол, который стал "голом столетия". Как человек и как судья я горжусь, что сыграл роль в этом историческом моменте. Если бы я свистнул фол в любом из первых трех контактов, мы бы не увидели такую роскошь. То, что я дал играть – одно из моих самых больших достижений", – поделился Бин-Нассер в комментарии BBC Sport.

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