Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился эмоциями от благотворительного матча в поддержку Украины против Олимпиакоса.

"Я горжусь тем, что я – украинец! Наша сила в единстве! А о наших городах-героях должен знать весь мир. Все средства, полученные от благотворительных матчей, будут направлены на гуманитарную помощь жителям Украины.

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Мы будем и дальше работать на победу. Но самое главное, что победа уже за нашей родной Украиной", – написал Бондарь в своем Instagram.

Напомним, Шахтер вчера провел благотворительный поединок с Олимпиакосом. "Горняки" в экспериментальном составе уступили грекам (1:0) – в составе дончан вышли исключительно украинцы.

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