Звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на победу в номинации "Лучший игрок сентября в АПЛ".

"Горжусь тем, что меня назвали лучшим футболистом месяца среди большого количества классных игроков Премьер-лиги (на приз еще претендовали Канселу, Рюдигер, Салах, Сен-Максимен и Сарр – прим.).

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Спасибо всем моим одноклубникам, без них я бы не справился. Продолжим усердно работать и тогда результаты придут", – написал Роналду в своих социальных сетях.

Напомним, Криштиану присоединился к Манчестер Юнайтед в конце августа, а уже 11 сентября оформил дубль в ворота Ньюкасла. В общем 36-летний португалец провел 3 матча и отметился 3 голами в течение сентября.

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