"Я горд получить эту награду. Это все – за мою работу в Реале с 2009-го: я в этом клубе много лет и всегда работаю, чтобы помогать команде.

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Месси и Роналду – игроки другого уровня. Они выиграли много индивидуальных наград и я горжусь тем, что смог опередить этих звезд и получить трофей. Для меня честь обойти их в этом голосовании. Многие из моих одноклубников также могли бы выиграть этот приз. Например, Серхио Рамос, который провел замечательный сезон", – цитирует Бензема издание Marca.

Напомним, с 2009 года лучшими игроками в Испании признавались только Лионель Месси и Криштиану Роналду. По итогам сезона-2019/20 чемпионата Испании Реал занял первое место, набрав 87 очков. Бензема в прошлом сезоне принял участие в 37 матчах в рамках Примеры, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

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