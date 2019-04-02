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Городской совет Кропивницкого не поддержал электронную петицию по спасению Зирки от исчезновения

14:05 31 Читати українською
Городской совет Кропивницкого не поддержал электронную петицию по спасению Зирки от исчезновения
Игроки Зирки / фото: ФК Зирка

Городской совет Кропивницкого дал официальный ответ насчет электронной петиции Зирки.

Комиссия городского совета Кропивницкого по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежи и спорта и социальной политики не поддержала электронную петицию по спасению Зирки от исчезновения, говорится в официальном заявлении горсовета Кропивницкого.

Зирка имеет шансы на спасение, – хавбек клуба Аверьянов

Клуб зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью и является частной структурой. Согласно украинскому законодательству, горсовет не имеет полномочий по вмешательству в деятельность частной структуры.

Зирка официально снялась с Первой лиги

Напомним, Зирка снялась с первой лиги в середине февраля. Позже в Кропивницком прошел митинг под горсоветом с требованием спасти Зирку от ликвидации.

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