Городской совет Кропивницкого не поддержал электронную петицию по спасению Зирки от исчезновения

Городской совет Кропивницкого дал официальный ответ насчет электронной петиции Зирки.

Комиссия городского совета Кропивницкого по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежи и спорта и социальной политики не поддержала электронную петицию по спасению Зирки от исчезновения, говорится в официальном заявлении горсовета Кропивницкого.

Зирка имеет шансы на спасение, – хавбек клуба Аверьянов

Клуб зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью и является частной структурой. Согласно украинскому законодательству, горсовет не имеет полномочий по вмешательству в деятельность частной структуры.

Зирка официально снялась с Первой лиги

Напомним, Зирка снялась с первой лиги в середине февраля. Позже в Кропивницком прошел митинг под горсоветом с требованием спасти Зирку от ликвидации.