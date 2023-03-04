Манчестер Сити на своем поле принимал в 26-м туре Ньюкасл. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Уже на первых минутах матча у Гюндогана была отличная возможность открыть счет, но после навеса с фланга он пробил выше ворот. На 15-й минуте Фоден забил Ньюкаслу первый гол в этой встрече. У подопечных Эдди Хау был момент после быстрой атаки, но мяч так и не пересек линию.

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Второй тайм начался с острого момента возле ворот Манчестер Сити. Ньюкасл создал еще несколько неприятных моментов, не закончившихся голом. На 67 минуте Силва с передачи Холанда удвоил преимущество своей команды. В конце игры у Фодена была возможность оформить дубль, но Ньюкасл спас Поуп.

Команда Пепа Гвардиолы после 26 туров занимает второе место и на пять очков отстает от Арсенала. "Горожане" имеют в своем активе 55 баллов. Ньюкасл находится в пятерке лучших команд АПЛ. Они набрали 41 пункт.

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