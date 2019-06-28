Исполком городского совета Львова одобрил план реконструкции стадиона Украина

Львовские Карпаты стремятся реконструировать стадион Украина. Исполком городского совета Львова одобрил план.

"Исполком Львовского городского совета после длительного процесса подготовки согласовал детальный план территории стадиона Украина. Теперь мы ожидаем утверждения этого детального плана на сессии горсовета, которая состоится 11 июля. Мы надеемся, что технически успеем подготовить и продемонстрировать соответствующий проект постановления с Управлением архитектуры и урбанистики.

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Надеемся на конструктивную позицию депутатского корпуса, ведь только после утверждения этого детального плана именно сессией, станет возможной разработка технической документации для отведения земельных участков, их возникновение в юридическом смысле с присвоением кадастровых номеров.

Отмечу: речь сейчас идет о двух участках общей площадью чуть более десяти гектаров: это – участок, на котором размещена чаша стадиона с трибунами, это ориентировочно – восемь гектаров и участок, на котором размещены так называемые "верхние" тренировочные поля – не более двух с половиной гектаров.

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Относительно "нижних" тренировочных полей (это также не более двух гектаров), то поскольку территория, на которой они находятся, в 2014 году была включена горсоветом в пределы Парка "Снопкивский", по ним должна быть отдельная процедура. Поэтому впоследствии, будем ожидать конструктивной позиции, опять же, депутатского корпуса – решение сессии горсовета о предоставлении этих участков Карпатам в льготную аренду", – цитирует заместителя генерального директора клуба по развитию инфраструктуры Олега Солдатенко официальный сайт Карпат.