"На день рождения команда приезжала, заходили. Не в спальню, в гостиную, где он принимал. Город в городе. Ангары с собаками у него были большие, дома...

"Где-то лоханулись": Воробей вспомнил самых слабых легионеров Шахтера

Территория большая, есть что посмотреть. Люди позволяют себе так жить, потому все обычное. Нет, золотых унитазов не было, это однозначно. Как у некоторых других, там находят. Такого не было. Очень солидно, очень дорого. Город в городе, еще раз говорю", – поделился Воробей в комментарии ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Андрей пребывал в структуре Шахтера в 1995-2007 годах. В общем, он отыграл за "горняков" в течение этого времени 272 матча, отличившись 94 голами и 4 ассистами.

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