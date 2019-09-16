Горняк-Спорт требует у Львова компенсацию за контракт Мазяра

Клуб с Горишних Плавней выдвинул новые условия разрыва соглашения бывшего тренера команды Владимира Мазяра.

Горняк-Спорт ожидает денежную компенсацию за 42-летнего специалиста, который перебрался в ФК Львов.

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"Тысяч 400-500 гривен. Если мы воспитали такого бриллианта. Гендиректор клуба написал "амбициозный", "харизматичный", "молодой"... Я думаю, что у Львова есть возможность заплатить за такого тренера небольшую компенсацию", – заявил президент Горняка-Спорт Петр Каплун в программе Профутбол.

Львов соглашаться на такие условия не собирается, аргументируя это тем, что бывший клуб Мазяра сам подтвердил разрыв контракта по обоюдному согласию на официальном сайте, поэтому никаких претензий к тренеру быть не может.

"Пригласили Мазяра, потому что Львов – самый амбициозный проект украинского футбола", – генеральный директор клуба

Напомним, ранее Каплун обвинил Мазяра в организации договорных матчей, когда тот еще находился во главе Горняка-Спорт.