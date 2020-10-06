Во вторник, в рамках 5-го тура Первой лиги, состоялось несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 5-й тур

Горняк-Спорт – Нива Т – 4:1

Голы: Герасимец, 27, Карась, 39, Вовченко, 58 (аг.), Мурза, 89 – Волохатый, 30

Удаление: Ризнык, 75 (Нива Т, вторая желтая карточка)

Авангард – Николаев – 0:1

Гол: Кушниренко, 83

Удаление: Майборода, 74 (Авангард, красная карточка)

Верес – Кремень – 2:1

Голы: Сергийчук, 45+3 (пен.), Гончаренко, 61 – Кулиш, 23

Удаление: Зубков, 59 (Кремень, вторая желтая карточка)

Металлист 1925 потерял очки в матче с Полесьем, но удержался на вершине Первой лиги

Тернопольская Нива после четырех подряд ничьих уступила на выезде Горняк-Спорту. Пропустив в середине первого тайма, гости почти сразу отыгрались, однако на перерыв ушли уступая в один гол. Отдых не пошел на пользу команде Василия Малика. В одной из очередных атак тернополяне снова поразили собственные ворота (уже второй тур подряд) – Семен Вовченко после безобидного навеса, пытаясь сбросить мяч голкиперу, отправил круглого в сетку. Впоследствии Андрей Резник получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Как следствие, за минуту до окончания основного времени Нива пропустила четвертый раз и опустилась уже на десятую строчку. Горняк-Спорт вплотную приблизился к лидеру чемпионата Металлист 1925 – команда отстает от харьковчан на одно очко, но имеет игру в запасе.

Судьбу матча Авангарда и Николаева решил один точный выстрел команды Ильи Близнюка. На 83-й минуте мяч попал в руку капитану краматорцев Владимиру Булгакову и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал штатный пенальтист гостей Богдан Кушниренко. Стоит отметить, что с середины второго тайма хозяева играли в меньшинстве – за грубый подкат в центре поля красную карточку получил Сергей Майборода. Победа подняла Николаев на девятое место, Авангард остался четырнадцатым.

Верес на своем поле не без проблем одолел Кремень. Подопечные Юрия Вирта пропустили первыми в середине тайма, но на перерыв ушли при равном счете – уже в добавленное к первой сорокапятиминутки время Михаил Сергийчук реализовал пенальти. После отдыха Руслан Зубков получил вторую желтую карточку и оставил Кремень в меньшинстве. Ровенская команда при численном преимуществе дожала соперника и поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы, Кремень остался шестым.

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