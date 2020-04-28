toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК УАФ регистрировать новичков – пострадавший игрок готов идти в Лозанну

21:33 14 Читати українською
Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК УАФ регистрировать новичков – пострадавший игрок готов идти в Лозанну
Горняк-Спорт / официальный сайт клуба

Перволиговый Горняк-Спорт подал жалобу в Апелляционный комитет УАФ по делу о задолженности перед Алексеем Пинчуком.

Напомним, бывший игрок Горняка-Спорт Алексей Пинчук выиграл дело о неправомерном разрыве контракта по инициативе клуба. Футболист должен получить компенсацию 75 тысяч гривен.

ФК Сумы официально лишили профессионального статуса – двое игроков получили пожизненную дисквалификацию

Клуб не выполнил указанное решение в предусмотренный срок – как следствие, получил запрет регистрировать новых игроков. Впрочем, как стало известно, Горняк-Спорт воспользовался своим правом на апелляционное обжалование решения КДК УАФ. Апелляционный комитет УАФ уже открыл производство, сообщает Полтавщина Спорт со ссылкой на Юрия Юрченко – агента игрока.

Ранее президент клуба Петр Каплун заявлял, что Горняк-Спорт не собирается выплачивать задолженность. Алексей Пинчук, в свою очередь, готов обращаться даже в CAS в Лозанне.

К слову, после 19 туров Первой лиги команда из Горишних Плавней занимает 9 место в турнирной таблице.

"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины

blog_ava
"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі
12:00
662
Теги
УАФ КДК УАФ ПФЛ Апелляционный комитет УАФ Горняк-Спорт Горняк-Спорт Первая лига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
18
час
:
29
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук