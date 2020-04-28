Горняк-Спорт подал апелляцию на решение КДК УАФ регистрировать новичков – пострадавший игрок готов идти в Лозанну

Перволиговый Горняк-Спорт подал жалобу в Апелляционный комитет УАФ по делу о задолженности перед Алексеем Пинчуком.

Напомним, бывший игрок Горняка-Спорт Алексей Пинчук выиграл дело о неправомерном разрыве контракта по инициативе клуба. Футболист должен получить компенсацию 75 тысяч гривен.

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Клуб не выполнил указанное решение в предусмотренный срок – как следствие, получил запрет регистрировать новых игроков. Впрочем, как стало известно, Горняк-Спорт воспользовался своим правом на апелляционное обжалование решения КДК УАФ. Апелляционный комитет УАФ уже открыл производство, сообщает Полтавщина Спорт со ссылкой на Юрия Юрченко – агента игрока.

Ранее президент клуба Петр Каплун заявлял, что Горняк-Спорт не собирается выплачивать задолженность. Алексей Пинчук, в свою очередь, готов обращаться даже в CAS в Лозанне.

К слову, после 19 туров Первой лиги команда из Горишних Плавней занимает 9 место в турнирной таблице.

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