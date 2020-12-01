Горняк-Спорт официально распустил игроков и тренерский штаб
Горняк-Спорт может не доиграть текущий сезон Первой лиги.
Клуб из Горишних Плавней предоставил своим игрокам статус свободных агентов, а также расформировал тренерский штаб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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Президент ФК Горняк-Спорт Петр Каплун во время встречи с тренерским штабом и игроками команды сообщил, что клуб не получил финансирования на 2021 год. Всем членам коллектива были выданы документы о прекращении сотрудничества. Соответственно, участие Горняк-Спорта во второй части чемпионата под большим вопросом.
Отметим, что клуб занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, имея 26 очков после сыгранного первого круга. Команда из Горишних Плавней отстает от лидера Агробизнеса на 5 пунктов.
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