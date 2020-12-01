Клуб с Горишних Плавней рискует исчезнуть с футбольной карты Украины.

Один из лидеров Первой лиги может не доиграть текущий розыгрыш первенства из-за решения боссов клуба.

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По информации Sportarena, руководители клуба уже предоставили всем игрокам команды статус свободных агентов. Причины такого решения пока неизвестны.

Отметим, что Горняк-Спорт занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, имея 26 очков после 15 сыгранных туров. Команда из Горишних Плавней отстает от лидера первенства Агробизнеса на 4 пункта.

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