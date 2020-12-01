Горняк-Спорт может прекратить существование, игроки получили статус свободных агентов, – СМИ
14:42 - Читати українською
Клуб с Горишних Плавней рискует исчезнуть с футбольной карты Украины.
Один из лидеров Первой лиги может не доиграть текущий розыгрыш первенства из-за решения боссов клуба.
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По информации Sportarena, руководители клуба уже предоставили всем игрокам команды статус свободных агентов. Причины такого решения пока неизвестны.
Отметим, что Горняк-Спорт занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, имея 26 очков после 15 сыгранных туров. Команда из Горишних Плавней отстает от лидера первенства Агробизнеса на 4 пункта.
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