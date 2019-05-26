Горяинов: Соперники готовы даже платить за матчи, чтобы обойти Металлист 1925 в таблице

Тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов оценил результаты команды в сезоне 2018/19.

Наставник считает, что команда достойно провела год.

"Трудно комментировать сразу после матча... Я ребят поблагодарил. Я рад, что соперники начали нас уважать. Мы в Первой лиге дебютный сезон, с нами считаются, соперникам деньги возят. Эта игра и матчи против Горняка-Спорт, Прикарпатья и Ингульца. ..

Волынь стала главным фигурантом скандала с договорными матчами в Первой лиге

Люди так радовались, когда отобрали у нас очки. Когда я был игроком, мы так не радовались, когда в Лигу Европы попадали. Команды так радуются, это означает, что мы чего-то достигли и правильно делали. Я ребят поблагодарил. Считаю, что команда за этот сезон выросла, стала более опытной. Это футбол, надо двигаться вперед. Жизнь продолжается...

Будет ли задача выйти в Премьер-лигу в следующем сезоне? Я этого не знаю. Это вопрос к руководству. Даст Бог – да", – цитирует Горяинова официальный сайт Металлиста 1925.

Первая лига: Днепр-1 уверенно побеждает Николаев, Рух крушит Сумы, а Колос и Волынь добывают путевки в плей-офф

Напомним, харьковский клуб в последнем туре Первой лиги уступил Авангарду и потерял шансы на повышение в классе.