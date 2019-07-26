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Горяинов: Слова украинцев, которые едут играть в Россию, о необходимости кормить семью – тупые отмазки

22:42 49 Читати українською
Горяинов: Слова украинцев, которые едут играть в Россию, о необходимости кормить семью – тупые отмазки
Александр Горяинов / Соцсети

Экс-голкипер Металлиста и сборной Украины Александр Горяинов рассказал о своем отношении к переезду украинских игроков в чемпионат России.

"Считаю, что сейчас украинским футболистам ехать в Россию однозначно не стоит. Это мое мнение. Где-то, наверное, отношение к ним меняется.

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Мы все прекрасно знаем, что идет война и кто в этом виноват. И ехать туда... Считаю, что даже слова "Мне нужно кормить семью" – это тупые отмазки.

Песня харьковских фанатов? Этот тот самый Пуйло? Согласен с ней", – сказал Александр Горяинов YouTube-каналу Stargorod Sport.

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Россия Украинцы за рубежом Александр Горяинов Александр Горяинов
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