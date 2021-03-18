"В чем был секрет Металлиста? В триумвирате Ярославского-Красникова-Маркевича. Это фанаты своего дела.

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Когда Александр Владиленович был президентом, он мог в шесть утра приехать на базу и проконтролировать строительство этого объекта. У него никогда слова не расходятся с делом.

Евгений Алексеевич также меня поражал своей работоспособностью. Он круглосуточно мог смотреть футбол, просматривая кандидатов для Металлиста. Красников знает все обо всех футболистах. А о тренерском таланте Мирона Богдановича и говорить не стоит. С таким наставником было приятно и поучительно работать.

Воссоединение этой тройки станет огромным плюсом для харьковского и украинского футбола. Если все так случится, то Металлист еще наведет много шороху в отечественном и европейском футболе", – сказал Горяинов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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