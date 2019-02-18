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Горяинов: Металлист 1925 завершил свою комплектацію

10:25 69 Читати українською
Горяинов: Металлист 1925 завершил свою комплектацію
Александр Горяинов / Фото: соцсети

Наставник Металлиста 1925 Александр Горяинов рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"Сейчас мы на на этапе закладки скоростной выносливости. Главное сейчас – "набегать" свое, довести функциональный уровень игроков до определенного уровня, чтобы потом на этом уже строить тактические схемы и задачи.

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Что касается бразильцев, то есть Луис Фернандо и еще двое. Понимаю, что им трудно, достаточно холодно и они и снега не видели. Нужно немного времени, чтобы их оценить и принять решение.

Если на просмотр приедет сильный игрок, то будем смотреть. В целом, мы комплектацию завершили. Верим в тех футболистов, которые есть в команде", – цитирует Горяинова официальный сайт клуба.

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Теги
Александр Горяинов Александр Горяинов Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925
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