Горячая модель Playboy надеется выкупить последнюю "реликвию" Месси из Барселоны
Бразильская красавица Луана Сандиен является персональной фанаткой Лионеля Месси.
Модель Playboy Луана Сандиен предложила 600 тысяч долларов за салфетку, которой Лионель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции в Барселоне, сообщает Daily Star. Владельцы "трофея" хотят выручить за салфетку 1 млн.
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"Я предложила более половины заявленной стоимости, считая, что выиграю, но после моей ставки объявление исчезло. Надеюсь, у меня получилось", – заявила Луана.
Девушка пообещала, в случае победы на аукционе, сняться в обнаженном фотосете.
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