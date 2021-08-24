Модель Playboy Луана Сандиен предложила 600 тысяч долларов за салфетку, которой Лионель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции в Барселоне, сообщает Daily Star. Владельцы "трофея" хотят выручить за салфетку 1 млн.

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"Я предложила более половины заявленной стоимости, считая, что выиграю, но после моей ставки объявление исчезло. Надеюсь, у меня получилось", – заявила Луана.

Девушка пообещала, в случае победы на аукционе, сняться в обнаженном фотосете.

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