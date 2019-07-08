Горячая девушка Дани Алвеса трогательно поздравила любимого с победой на Копа Америка-2019

Жоана Санс, девушка капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, не сдерживала эмоций после триумфа "селесао" на Копа Америка-2019.

"Не знаю, как объяснить это чувство... Я плакала вместе с тобой в прошлом году, в один из самых тяжелых моментов в твоей карьере, а теперь я здесь. Теперь мы празднуем огромную победу. Для тебя и для всей команды. Не могу описать ту гордость, которую испытываю.

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Ты заслуживаешь всего самого лучшего за свою самоотверженность, за то, что никогда не сдаешься, что бы там не было. За твое огромное сердце, за то, что ты делаешь... Мой чемпион, моя вселенная, люблю тебя", – написала Жоана в Іnstagram.

Напомним, победа сборной Бразилии на Копа Америка подарила Алвесу 40-й титул в карьере, что является абсолютным мировым рекордом.

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