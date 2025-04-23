В Кривом Роге произошел пожар на тренировочной базе футбольного клуба Кривбасс. Над стадионом поднимаются черные клубы дыма. Пламя уже охватило крышу здания.

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В 16:09 в городе была объявлена воздушная тревога, но пока неизвестно, связано ли возгорание с ней.

На ситуацию уже отреагировала пресс-служба криворожан. "Да, пожар. Все живы. Работает ГСЧС", – говорится в заявлении клуба.

Известно, что пожар возник в помещении бухгалтерии. Только год назад в здании сделали ремонт. К счастью, людей вовремя эвакуировали.

Основа футбольной команды Кривбасс в это время проводила тренировки на одном из полей. Сейчас служба безопасности клуба занимается эвакуацией футболистов из детских и юношеских команд.

Напомним, после 25-ти туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет на шестой строчке, имея в своем активе 38 очков.

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