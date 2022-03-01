"6-й день полномасштабной войны со стороны россии. 6-й день страданий нашего народа. Уже 6-й день, как убивают мирное население и разрушаются наши города и села. 6-й день ужаса, боли и страданий. Но… 6 день единения всей нашей нации 6-й день роста ненависти ко всему, что связано с Россией. 6-й день понимания всего мира, что вы есть такое.

Блохин резко обратился к россиянам и беларусам

Хочется быть безэмоциональным. Хочется быть терпимым. Хочется просто быть… Жить, мечтать, любить, чем-то увлекаться, наслаждаться жизнью и дарить и получать радость. А люди молятся и проклинают россию и весь ваш гребаный "русский мир". Там, где вы касаетесь чего-то – там всегда боль и слезы, как чума на планете, которую хочется сжечь и закопать, чтобы и упоминания не было ни одного.

Вы пришли нас освобождать, но убиваете детей и матерей, сыновей и дочерей и отцов. Вы разрушаете наши города и деревни, но вы не понимаете, что уничтожаете сами себя. Вы хотите дарить нам свободу, но уносите жизнь. Свобода – это не то, что можно дать, это забрать нельзя. Победа все равно будет с нами, потому что Malum se ipsum devorat – зло пожирает себя. Гореть вам в аду", – написал Шовковский в Instagram.

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