Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка высказался о футболистах-геях не бояться публично заявить о своих предпочтениях.

"Считаю, что каминг-аут футболиста проложит путь многим людям, которым больше не придется прятаться.

"Я часто замечал, что геи – более креативные игроки": экс-тренер Барселоны удивил своей позицией

Как команда, болельщики, клубы и общество мы должны поощрять игроков и оценивать их на основе выступлений, а не сексуальной ориентации", – рассказал хавбек в интервью Playboy.

Пикантности этой позиции звезды мюнхенцев добавляет недавнее заявление легенды Баварии Филиппа Лама. Тот призвал гомосексуалистов в футболе скрывать и в дальнейшем свою ориентацию.

"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі