Горецка повторил антирекорд Бундеслиги, отметившись автоголом

Хавбек Баварии Леон Горецкий отметился голом в свои ворота в матче против Аугсбурга.

В 22 туре чемпионата Германии Аугсбург принимает Баварию. Хозяева отрыли счет уже на тринадцатой секунде игры. Хавбек Баварии Леон Горецка срезал мяч в собственные ворота.

24-летний немец стал лишь третьим игроком в истории Бундеслиги, который отличился автоголом на первой минуте матча. Последний раз это случалось 40 лет назад, сообщает Opta.

К слову, в этом сезоне Горецка провел за Баварию 27 матчей во всех турнирах, где забил 6 голов и отметился 3 результативными передачами.

3 - Leon #Goretzka's own goal was the 3rd in the first minute in #Bundesliga history (last time it happened in August 1979). Malheur. #FCAFCB pic.twitter.com/RweY0owXyf