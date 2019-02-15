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Горецка повторил антирекорд Бундеслиги, отметившись автоголом

22:37 22 Читати українською
Горецка повторил антирекорд Бундеслиги, отметившись автоголом
Леон Горецка / Бавария

Хавбек Баварии Леон Горецкий отметился голом в свои ворота в матче против Аугсбурга.

В 22 туре чемпионата Германии Аугсбург принимает Баварию. Хозяева отрыли счет уже на тринадцатой секунде игры. Хавбек Баварии Леон Горецка срезал мяч в собственные ворота.

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24-летний немец стал лишь третьим игроком в истории Бундеслиги, который отличился автоголом на первой минуте матча. Последний раз это случалось 40 лет назад, сообщает Opta.

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К слову, в этом сезоне Горецка провел за Баварию 27 матчей во всех турнирах, где забил 6 голов и отметился 3 результативными передачами.

Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург

live 84'
2 : 3
Бавария
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Теги
Бавария Бавария Германия Аугсбург - Бавария Леон Горецка Леон Горецка
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