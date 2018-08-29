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Горецка получил травму в прощальном матче Швайнштайгера

18:38 30 Читати українською
Горецка получил травму в прощальном матче Швайнштайгера
Леон Горецка / фото из соцсетей

Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка получил травму во время прощального поединка бывшего игрока мюнхенцев Бастиана Швайнштайгера.

Леон Горецка получил повреждение в первом тайме матча против Чикаго Файр, именно поэтому наставник Баварии Нико Ковач был вынужден заменить футболиста, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

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Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич уже заявил, что травма футболиста оказалась несерьезной.

"Врачи работают с Леоном. Они говорят, что через несколько дней Горецка выйдет на футбольное поле. Конечно, неприятно травмироваться в товарищеских матчах, но такое тоже случается. Хорошо, что в Баварии достаточно футболистов, чтобы временно нивелировать отсутствие Леона", – сказал Салихамиджич .

Теги
Леон Горецка Леон Горецка Бавария Бавария Германия Хасан Салихамиджич
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