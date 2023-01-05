Полузащитник Баварии Леон Горецка надоумил своих партнёров по сборной выразить протест против запрета ФИФА надевать капитанские повязки в цветах радуги.

Перед стартом матча 1 тура Мундиаля против Японии (1:2) Бундестим закрыла рот руками на общей фотографии в знак протеста против запрета надевать капитанскую повязку в цветах радуги.

Сборная Германии пострадала от раскола после командной акции протеста на чемпионате мира

Не все игроки "манншафт" хотели участвовать в этой акции, что привело к расколу в раздевалке. Об этом прямо заявлял директор сборной Оливер Бирхофф.

По информации Kicker, инициатором этой акции стал полузащитник Баварии Леон Горецка. Сообщается, что игрок, а также его PR-менеджер стали главной движущей силой протеста.

Піке запустив новий вид футболу – Касільяс став жертвою Агуеро і зухвалих правил, Чічаріто грає за "свиней"