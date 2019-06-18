Горецка: Если Сане перейдет в Баварию, все в клубе будут рады этому

Полузащитник Баварии Леон Горецка прокомментировал возможный приход Лероя Сане в состояние мюнхенцев.

"Лерой знает, что Мюнхен – очень красивый город. Он знает, что всегда может спросить меня, если ему нужен совет.

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Ясно одно: мы все будем в восторге, если он придет. Но я не стану давить на него или пытаться повлиять на его мнение. У меня была аналогичная ситуация в прошлом году, пришлось принимать решение для себя. И я также имел в виду, что лучше самому решать", – приводит слова Горецка Bild.

Напомним, Сане перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 37 млн фунтов. За "горожан" немец провел 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года.

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