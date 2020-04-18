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Горе-бомбардир Бутт – 16 лет главному курьезу в карьере немецкого голкипера

15:50 27 Читати українською
Горе-бомбардир Бутт – 16 лет главному курьезу в карьере немецкого голкипера
Бутт в том матче

16 лет назад Ганс-Йорг Бутт попал в идиотскую ситуацию и поплатился за свой авантюризм.

Бутт славился умением исполнять пенальти – за свою карьеру в Бундеслиге голкипер Гамбурга, Байера и Баварии забил около 30 голов.

Однако случались курьезы. Как 17 апреля 2004-го, когда Ганс-Йорг в составе Байера пошел пробивать 11-метровый в ворота Шальке. Вратарь так увлекся празднованием, что не заметил возобновления игры и пропустил с центра поля в ответ от Майка Ханке.

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Бутт завершил карьеру в 2012 году после периода в Баварии. Со сборной Германии он стал вице-чемпионом мира-2002 и бронзовым призером ЧМ в 2010-м.

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