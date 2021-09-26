"Уважаемый Александр! От имени всех динамовцев поздравляю Вас с долгожданной и заслуженной победой – объединением четырех чемпионских поясов. Завоевание титулов чемпиона мира далось Вам крайне нелегко – в результате титанического труда и сверхчеловеческих физических затрат. Однако свершение в бою с Джошуа смогло объединить в едином победном порыве миллионы украинцев, которые за вас искренне болели.

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верен, что именно эта мощная поддержка помогла Вам достичь уникальной вершины в Лондоне и в очередной раз триумфально поднять над головой сине-желтый флаг. Нас переполняет чувство гордости за то, что и вы, как известно, являетесь страстным болельщиком киевского Динамо и желаете нашей команде только побед.

Желаем Вам стального здоровья, неисчерпаемых сил и как можно дольше оставаться на боксерской вершине, прославляя Украину на весь мир!" – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, в ночь на 26 сентября украинский боксер Александр Усик в супертяжелом бою победил британца Энтони Джошуа, завоевав титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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