"Во-первых, я чувствую гордость за команду. Сегодня показали очень высокий уровень игры. Во-вторых, чувствую гордость за наших болельщиков. Была отличная атмосфера на стадионе. Гордость за всех украинцев, тех, кто сейчас на передовой. Я знаю, что многие смотрели матч на телефоне или читали онлайн-трансляцию.

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Мне очень жаль, что это был матч, в котором есть только один победитель. В Шотландии очень хорошая команда, отличные болельщики. Они имеют право играть на чемпионате мира. Нас отлично приняли. Но у футбола есть один победитель. Мы победили", – поделился Малиновский в комментарии Головна команда.

Стоит отметить, что сборная Украины обыграла Шотландию (3:1), а Малиновский отдал шикарную передачу на Ярмоленко в моменте с первым голом.

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