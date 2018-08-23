Гордиенко: Заре Red Bull не нужен, пусть его Лейпциг пьет

Полузащитник луганской Зари Артем Гордиенко прокомментировал предстоящий матч плей-офф квалификации Лиги Европы против РБ Лейпцига.

"Физически все чувствуют себя хорошо. Я считаю, что лучше чаще играть, чем тренироваться. Лучше каждый третий день играть, чем раз в неделю. Так лучше и интереснее.

Зоря – РБ Лейпциг: анонс матча Лиги Европы

Нужен ли нам Red Bull? Нет, зачем? Пусть соперники пьют", – цитирует Гордиенко FootballHub.

Напомним, что поединок состоится сегодня, 23 августа, в 21:30. Текстовая онлайн-трансляция матча на сайте "Футбол 24"