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Гордиенко: Заре Red Bull не нужен, пусть его Лейпциг пьет

18:25 15 Читати українською
Гордиенко: Заре Red Bull не нужен, пусть его Лейпциг пьет
Артем Гордиенко / фото: ФК Заря

Полузащитник луганской Зари Артем Гордиенко прокомментировал предстоящий матч плей-офф квалификации Лиги Европы против РБ Лейпцига.

"Физически все чувствуют себя хорошо. Я считаю, что лучше чаще играть, чем тренироваться. Лучше каждый третий день играть, чем раз в неделю. Так лучше и интереснее.

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Нужен ли нам Red Bull? Нет, зачем? Пусть соперники пьют", – цитирует Гордиенко FootballHub.

Напомним, что поединок состоится сегодня, 23 августа, в 21:30. Текстовая онлайн-трансляция матча на сайте "Футбол 24"

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
2
час
:
34
мин
РБ Лейпциг
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Теги
Лига Европы Артем Гордиенко Артем Гордиенко Заря Заря Заря - РБ Лейпциг
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