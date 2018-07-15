Горбань: У Зирки очень молодая команда, работаем в тех условиях, что есть

Главный тренер Зирки Андрей Горбань рассказал о подготовке к сезону 2018/2019.

"Может быть, опыта и маловато, если брать во внимание работу с профессиональными командами. Но в общем занимаюсь тренерским ремеслом уже 9 лет. Работал с командами ДЮФЛ, а последний год возглавлял команду U-19 в структуре нашего клуба. При этом, когда подходила к завершению карьера футболиста, уже интересовала тренерская деятельность. Также у меня были хорошие друзья и наставники, такие как Юрий Григорьевич Коваль, которые были готовы помочь советом в интересующих меня вопросах.

Рюлье рассказал, почему показал задницу фанатам Александрии

Мы работаем в тех условиях, которые у нас есть. К сожалению, в связи с проведением на стадионе соревнований по легкой атлетике мы вынуждены были начать сбор на неделю позже. Но это уже история и мы на этом не зацикливаемся, а работаем по плану подготовки, составленному от момента начала сборов и до первой календарной игры. Точно также занимаемся комплектованием команды – с учетом тех сроков, которые остались до начала чемпионата, и наших возможностей.

У нас очень молодая команда, составленная в основном из команд U-19 и U-21, а также тех ребят, которые были задействованы в Премьер-лиге в предыдущем сезоне. Мы прекрасно понимаем, что первая лига - совсем другой уровень, поэтому активно работаем над комплектацией состава. Скорее, речь идет о качественном усилении, нежели о количественном", – цитирует Горбаня FootBoom.