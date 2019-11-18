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Горан Попов: Таких денег, как в Динамо, я нигде в Европе не смог бы заработать

15:52 107 Читати українською
Горан Попов: Таких денег, как в Динамо, я нигде в Европе не смог бы заработать
Горан Попов / Getty images

Бывший защитник киевского Динамо Горан Попов в эфире программы ПроФутбол, рассказал, как заключал контракт с украинским клубом.

"Были и другие скауты, мне звонили, в частности из Германии. Игорь Суркис сказал: "Никакой Шахтер, никакая Германия. Приезжаешь в Киев и подписываем контракт".

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Он взял бумагу, ручку и написал вариант 5-летнего контракта. Мол, посмотришь, понравитсяли тебе. Когда показал, я тут же согласился, потому что это были очень хорошие деньги, которых я нигде в Европе не мог бы заработать. Ежегодно играть в Лиге чемпионов или в группе Лиги Европы. У меня в Динамо была самая большая зарплата за всю карьеру – это точно", – сказал Попов.

Напомним, защитник присоединился к Динамо в 2010 году. В сезоне 2012/2013 поехал в аренду в Вест Бромвич, а затем разорвал контракт с киевским клубом.

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Горан Попов Горан Попов Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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