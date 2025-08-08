Рома уверенно смотрит в будущее и в коммерческом плане, работая над расширением своей сети глобальных партнерств.

Как информирует Corriere dello Sport, Рома ведет продвинутые переговоры с двумя международными гигантами – Google и Red Bull, которые заинтересованы связать свои бренды с римской командой.

Одна из этих компаний может даже стать новым главным спонсором на футболках первой команды, заменив Riyadh Season, контракт с которой – общей стоимостью около 25 миллионов евро за два года – не был продлен. Руководство "джаллоросси" во главе с семьей Фридкин стремится заключить коммерческую сделку на аналогичном уровне, соответствующую международному росту клуба.

