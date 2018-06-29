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Гонсало Кастро и Дидави стали игроками Штутгарта

18:54 29 Читати українською
Гонсало Кастро и Дидави стали игроками Штутгарта
Гонсало Кастро / Фото из соцсетей

Полузащитники Гонсало Кастро и Даниэль Дидави подписали контракты с Штутгартом.

Штутгарт подписал контракты с хавбеком дортмундской Боруссии Гонсало Кастро и полузащитником Вольфсбурга Даниэлем Дидави, информирует официальный сайт клуба.

Контракты футболистов рассчитаны до 2021 года.

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В прошлом сезоне Кастро сыграл 19 матчей в Бундеслиге, сделав в них 2 ассиста.

Дидави в 30 матчах забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.

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