"Это была хорошая игра. Мы приняли некоторые решения, создали много моментов. К сожалению, в концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном ударе и получили пенальти в свои ворота, когда Нико сначала коснулся мяча, без злого умысла. Но что есть, то есть. У нас есть очко, и мы принимаем это. Не знаю, был ли этот пенальти, но он был назначен.

Холанд? Он очень хорош, он играет, чтобы забивать. Его нужно искать, а когда соперник играет с двумя центральными защитниками и двумя опорниками, делать это было непросто, но он забил", – приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Напомним, что Монако сравнял счет на 90-й минуте с пенальти – после навеса в штрафную Ман Сити полузащитник "горожан" Нико Гонсалес ногой пытался выбить мяч, но попал в голову Эрику Дайеру.

