С нового сезона клубы УПЛ будут выплачивать арбитрам гонорары, а также покрывать их расходы на дорогу и проживание, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Главная цель реформы – уменьшить количество контактов клубов с судьями. Из регламента УПЛ убрали пункт, согласно которому клубы должны встречать арбитров, заселять их в гостиницу и кормить. Отныне арбитры будут самостоятельно снимать себе жилье и питаться, получая 3 тысячи гривен на дорогу и 6 тысяч гривен на гостиницу.

Кроме того, пересмотрены и гонорары рефери. Оплата работы главного арбитра вырастет с 12 тысяч до 30 тысяч грн за матч, плюс вышеупомянутые 9 тысяч грн на дорогу и проживание. Гонорар ассистентов, четвертого арбитра и делегата увеличатся с 6 тысяч до 15 тысяч грн. Однако, как отмечает источник, эти суммы не окончательны, поскольку арбитры свои соглашения еще не подписали.

Платить за это будет клуб, который играет матч дома. Суммарно стоимость одной игры будет стоить около 139 тысяч грн.

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