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Гоналон может перейти в Кристал Пэлас

19:17 12 Читати українською
Гоналон может перейти в Кристал Пэлас
Максим Гоналон / Il Romanista

Английский Кристал Пэлас стремится приобрести полузащитника итальянской Ромы Максима Гоналона.

Боссы Пэлас вышли на руководство Ромы по переходу французского хавбека, сообщает Sky Sports.

Английский клуб предложил за Гоналона 8,9 млн фунтов. Кристал Пэлас трансфером 29-летнего француза хочет заменить одного из своих лидеров Иоана Кабая. Этим летом стал игроком эмиратского Аль-Насра.

В сезоне 2017/18 Максим Гоналон провел лишь 23 матча за Рому. Год назад он перебрался в состав "волков" из Лиона за 5 млн евро.

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Англия Италия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Максим Гоналон Максим Гоналон Рома Рома Кристал Пэлас Кристал Пэлас Трансферы
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