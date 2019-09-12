Гомес попросил руководство Олимпика не вмешиваться в трансферы

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал об особенностях работы с новым тренером команды Висенте Гомеса.

"Мы все возлагаем большие надежды на Висенте Гомеса. Мы долго за ним наблюдали. Появилось такое окно, он ушел из Динамо и был свободным, нам действительно повезло.

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Висенте Гомес – грамотный и сильный специалист. Это было видно по работе в Динамо и Атлетике. Мы надеемся, что он многое изменит в структуре команды, изменит мышление футболистов и мы снова будем идти до максимальных целей, как раньше.

Хотел бы Гомес управлять всеми структурами в клубе? Он от этой идеи сам отказался. Ему президент предложил максимальный карт-бланш. Он сказал, что не хочет заниматься чем-то отвлекающим, а хочет заниматься исключительно только командой. Также попросил не вмешиваться в трансферную деятельность", – рассказал Антонов в комментарии Football.ua.

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