toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Гомес попросил руководство Олимпика не вмешиваться в трансферы

13:02 82 Читати українською
Гомес попросил руководство Олимпика не вмешиваться в трансферы
Висенте Гомес с Владиславом Гельзина / фото ФК Олимпик

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал об особенностях работы с новым тренером команды Висенте Гомеса.

"Мы все возлагаем большие надежды на Висенте Гомеса. Мы долго за ним наблюдали. Появилось такое окно, он ушел из Динамо и был свободным, нам действительно повезло.

Олимпик планирует начать строительство тренировочной базы в Киеве

Висенте Гомес – грамотный и сильный специалист. Это было видно по работе в Динамо и Атлетике. Мы надеемся, что он многое изменит в структуре команды, изменит мышление футболистов и мы снова будем идти до максимальных целей, как раньше.

Хотел бы Гомес управлять всеми структурами в клубе? Он от этой идеи сам отказался. Ему президент предложил максимальный карт-бланш. Он сказал, что не хочет заниматься чем-то отвлекающим, а хочет заниматься исключительно только командой. Также попросил не вмешиваться в трансферную деятельность", – рассказал Антонов в комментарии Football.ua.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ

blog_ava
"Я покажу тебе, что дальше", – Алиев брутально наехал на полицейских
11:35
646
Теги
Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес Алексей Антонов Алексей Антонов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
48
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук