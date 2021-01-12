Форвард Аталанты Алехандро Папу Гомес не хочет выбирать любой клуб, лишь бы покинуть Бергамо.

Аргентинец поссорился с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини и сейчас поддерживает форму, тренируясь с Примаверой Аталанты. Гомес настроен сменить клубную прописку зимой.

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По информации Il Corriere di Bergamo, интерес к игроку проявляют Милан, Интер, Торино и ряд других клубов. Однако с конкретным предложением пришла только Фиорентина. "Фиалки" давали контракт по схеме 2,5+1 и зарплату на уровне Франка Рибери – 4 млн евро.

Сообщается, что Гомес ответил отказом, так как не хочет уезжать далеко от дома (очевидно, ожидая шагов от Интера). Кроме того, Папу убежден, что достоин выступать в команде, которая играет в еврокубках.

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