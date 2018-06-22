Гоменюк прокомментировал назначение на пост главного тренера Вереса

Новоиспеченный наставник ровенского Вереса Владимир Гоменюк на специальной пресс-конференции пообщался с журналистами.

"Переговоры шли трудно. Несколько дней не могли договориться. Основная причина, почему я решил возглавить, команду заключается в том, что Верес будет играть честно. Все знаете, сколько грязи в украинском футболе. Поэтому для меня это очень важно.

Верес оригинально представил Гоменюка в качестве главного тренера

Не могу сказать, кто будет главным конкурентом за повышение в классе. Все команды примерно равны. Больше шансов будет у того, кто лучше укомплектован, у кого было больше времени на подготовку.

Исходя из своей практики могу сказать, что месяца для подготовки к сезону не хватает, чтобы провести сезон на высоком уровне. Возможно, пожертвуем кубковыми матчами, чтобы провести подготовку. Будем исходить из кадровой ситуации команды", – поделился Гоменюк.