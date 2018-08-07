Гоменюк подал в отставку с поста главного тренера Вереса

Владимир Гоменюк больше не является главным тренером НК Верес.

Экс-игрок Днепра и Металлиста Владимир Гоменюк подал в отставку с поста главного тренера ровенской команды, сообщает официальный сайт Вереса.

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"Обращаюсь к членам Народного клуба Верес, болельщикам и футбольной общественности Ровенщины!

Я принял не легкое для себя решение уйти в отставку с поста главного тренера "красно-черных". Прошу с пониманием к этому отнестись. Со своей стороны желаю Вересу побед и успеха в решении поставленных задач", – сказано в заявлении Гоменюка.

Заметим, что это был первый тренерский опыт экс-нападающего сборной Украины. Под руководством Гоменюка Верес во Второй лиге дважды проиграл и однажды сыграл вничью.

К следующему поединку команду будет готовить Олег Шандрук.