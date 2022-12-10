Очередной инцидент произошел на матче четвертьфинала Нидерланды – Аргентина в Лусаиле, сообщает Daily Star. После гола Месси с пенальти на поле выбежал мужчина, одетый только в кроссовки и трусы. Трансляторы умело обошли неприятный эпизод, а стюарды быстро скрутили незваного гостя.

Стрикером оказался 30-летний российский блогер Виталий Здоровецкий, живущий в США. Он далеко не в первый раз отмечается такими проделками на статусных спортивных событиях. Ранее россиянин прорывался на финалы НБА, МЛБ, а в 2014-м выбежал в решающем матче ЧМ и даже пытался поцеловать защитника сборной Германии Бенедикта Хеведеса.

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Стрикерка Кинси Волански с финала ЛЧ-2019 – его бывшая соратница и подруга, которая помогала Здоровецкому рекламировать его сайт с пранками 18+.

Напомним, на нынешнем ЧМ уже был похожий резонансный случай. В матче 2 тура Португалия – Уругвай на газон выбежал Марио Ферри. Впрочем, если итальянец привлекал внимание к войне в Украине, иранским протестам и другим острым социальным проблемам, то россиянин Здоровецкий просто в который раз создал свой глупый, отвратительный контент.

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